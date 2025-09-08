Введите ваш ник на сайте
Главная
Беларусь. Высшая лига
Команды
МЛ Витебск
Александар Месарович
Статистика
Александар Месарович - статистика
МЛ Витебск
27 сентября 1998 (26), Белград
#27 | Полузащитник
176 см
Сербия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи,
Спартак
5 : 0
08.09.2025
МЛ Витебск
1' - 46'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
МЛ Витебск
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Спартак
5 : 0
08.09.2025
МЛ Витебск
1' - 46'
