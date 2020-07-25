Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Крылья Советов
Роман Бельских
Статистика
Роман Бельских - статистика
Крылья Советов
8 января 2009 (16), Самара
#42 | Защитник
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кр. Советов (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 16 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 4
25.07.2025
Краснодар (мол)
67' - 90'
