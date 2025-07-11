Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Беспалов - статистика

Локомотив
21 марта 2008 (17)
#15 | Защитник
179 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
11.07.2025
Зенит (мол)
73' - 90'
Главные новости
6:0 «Краснодара», новые скандальные поступки Дзюбы, серьезная травма Черданцева и другие новости
00:52
Реакция тренера «Акрона» на жесткие претензии Дзюбы
00:32
1
Примера. Дубль Мбаппе принес «Реалу» гостевую победу над «Овьедо» (3:0)
00:25
Клуб Примеры интересуется Кассьеррой
00:00
В ЦСКА объяснили отъезд Виллиана Роши в ОАЭ
Вчера, 23:20
1
В «Краснодаре» объяснили нежелание отпускать Сперцяна в Англию
Вчера, 23:04
1
Стало известно, сколько «Локо» заплатит за Олейникова из «Крыльев Советов»
Вчера, 22:49
Тренер «Сочи» предъявил персональные претензии Зиньковскому
Вчера, 22:43
РПЛ. «Сочи» дома проиграл «Балтике»
Вчера, 21:59
6
ВидеоДзюба ущипнул Кругового за сосок во время матча ЦСКА – «Акрон»
Вчера, 21:41
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 