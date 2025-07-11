Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Локомотив
Александр Беспалов
Статистика
Александр Беспалов - статистика
Локомотив
21 марта 2008 (17)
#15 | Защитник
179 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
11.07.2025
Зенит (мол)
73' - 90'
Главные новости
6:0 «Краснодара», новые скандальные поступки Дзюбы, серьезная травма Черданцева и другие новости
00:52
Реакция тренера «Акрона» на жесткие претензии Дзюбы
00:32
1
Примера. Дубль Мбаппе принес «Реалу» гостевую победу над «Овьедо» (3:0)
00:25
Клуб Примеры интересуется Кассьеррой
00:00
В ЦСКА объяснили отъезд Виллиана Роши в ОАЭ
Вчера, 23:20
1
В «Краснодаре» объяснили нежелание отпускать Сперцяна в Англию
Вчера, 23:04
1
Стало известно, сколько «Локо» заплатит за Олейникова из «Крыльев Советов»
Вчера, 22:49
Тренер «Сочи» предъявил персональные претензии Зиньковскому
Вчера, 22:43
РПЛ. «Сочи» дома проиграл «Балтике»
Вчера, 21:59
6
Видео
Дзюба ущипнул Кругового за сосок во время матча ЦСКА – «Акрон»
Вчера, 21:41
16
Все новости
