Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Примера
Команды
Барселона
Дро Фернандес
Статистика
Дро Фернандес - статистика
Барселона
12 января 2008 (17)
#27 | Полузащитник
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
2 : 3
23.08.2025
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
0 : 3
16.08.2025
Барселона
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Кто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
13:54
8
Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, отреагировала на 1+1 Алексея против «Ростова»
13:22
5
Видео
Сотрудник «Черноморца» напал на болельщика во время матча
12:39
3
Попов определил, кто выиграет сезон РПЛ
12:25
3
Доннарумма согласовал контракт с новым клубом
12:14
2
Подробный отчет эксперта по новичку «Спартака» Куэсте
11:58
7
Раскрыт российский игрок, который «очень нравится» «Зениту»
11:33
9
Генич назвал трех россиян, которых следует купить «Зениту» перед ужесточением лимита
11:25
14
Подробности поиска нового клуба для спартаковца Угальде
11:15
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: