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Alexander Michalik
Статистика
Alexander Michalik - статистика
Завершил карьеру
#12 | Вратарь
Статистика
Главные новости
Барко раскрыл, с какого футболиста берет пример
17:55
1
Бубнов одним словом охарактеризовал игру сборной России
17:47
1
Кейн потерял лидерство в борьбе за «Золотой мяч» по мнению букмекеров
17:35
Никто из игроков сборной Португалии не лайкнул и не прокомментировал пост Роналду о конфликте с Жезушем
17:09
1
Мостовой – о новом тренере «Родины»: «Даже комментировать уже не хочется»
16:58
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Стало известно, сыграет ли Воробьев с «Зенитом»
16:50
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16:29
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Радимов дал оценку скандалу в сборной Португалии с участием Роналду
16:16
Пономарев – о новом тренере «Родины»: «Это безобразие!»
16:04
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Ромарио: «Роналду ошибся, потому что не послал Жезуша»
15:30
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