Илья Кожухарь - статистика

Иртыш
20 марта 2000 (25), Горячий Ключ
#9 | Нападающий
193 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Иртыш
2 : 1
26.07.2025
Динамо Вл
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Иртыш
2 : 1
26.07.2025
Динамо Вл
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
17
Аршавин определил фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»
11:56
2
«Эльче» ведет переговоры с полузащитником «Зенита»
11:43
1
Савину заблокировали банковский счет в России
11:11
1
Тренеру «Галатасарая» не понравился вариант с Сафоновым
10:57
5
Смородская: «Спартак», как я понимаю, собирается в Первую лигу»
10:47
7
Павлюченко дважды отказывал «Тоттенхэму»
10:10
1
Сафонов разозлился на руководство «ПСЖ»
09:48
9
Аршавин – о новом сопернике сборной России: «Точно не будет 10:0»
09:35
Реакция Канчельскиса на назначение Черчесова в «Ахмат»
08:59
4
