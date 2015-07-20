Анатолий Якушев - статистика
#80 | Защитник
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Якушев
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1980 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Якушев
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1980 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|Коломна (Коломна)
|26.10.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|0:2
|Текстильщик (Иваново)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|5:0
|Коломна (Коломна)
|01.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|27.09.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|01.09.2015
|1' -89'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|1:2
|Химки (Химки)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)
|20.07.2015
|1' -60'
|Волга (Тверь)
|4:2
|Коломна (Коломна)