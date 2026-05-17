Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дания. Суперлига
Команды
Вайле
Bismark Edjeodji
Статистика
Bismark Edjeodji - статистика
Вайле
#32 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
24
1
3
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
63' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
60' - 90'
83'
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
62' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
77' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 27 тур
Вайле
1 : 4
19.04.2026
Копенгаген
81' - 90'
Дания. Суперлига, 26 тур
Фредерисия
2 : 2
13.04.2026
Вайле
1' - 46'
29'
Дания. Суперлига, 25 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2026
Рандерс
46' - 90'
57'
Дания. Суперлига, 24 тур
Вайле
1 : 1
20.03.2026
Оденсе
78' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Силькеборг
1 : 1
16.03.2026
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Вайле
1 : 2
01.03.2026
Орхус
58' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Нордшелланд
3 : 3
20.02.2026
Вайле
88' - 90'
89'
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
2 : 1
08.12.2025
Брондбю
60' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Оденсе
3 : 0
30.11.2025
Вайле
46' - 66'
65'
Дания. Суперлига, 16 тур
Виборг
5 : 2
23.11.2025
Вайле
66' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
2 : 0
09.11.2025
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Сендерийск
2 : 1
02.11.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
1 : 2
26.10.2025
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
5 : 1
19.10.2025
Вайле
1' - 46'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
0 : 3
05.10.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
1 : 1
28.09.2025
Вайле
83' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 2
21.09.2025
Сендерийск
61' - 90'
87'
Дания. Суперлига, 8 тур
Фредерисия
1 : 1
15.09.2025
Вайле
1' - 58'
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
1 : 2
29.08.2025
Виборг
1' - 68'
Дания. Суперлига, 6 тур
Орхус
1 : 0
24.08.2025
Вайле
46' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
1' - 57'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
2 : 1
10.08.2025
Вайле
1' - 62'
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
4 : 0
01.08.2025
Оденсе
1' - 65'
15, 23, 57'
Дания. Суперлига, 2 тур
Копенгаген
2 : 0
26.07.2025
Вайле
1' - 68'
Дания. Суперлига, 1 тур
Вайле
1 : 1
20.07.2025
Рандерс
1' - 54'
Главные новости
Раскрыта сумма, которую Канье Уэст заработал на отмененных концертах на стадионе «Зенита»
11:24
Мусаев сравнил игру против «Зенита» с шахматами
10:52
2
Видео
Роналду припомнили слова об игроке Португалии, уехавшем из сборной после конфликта с тренером
10:42
Булыкин назвал условие для увольнения всего руководства «Спартака»
10:31
1
В «Спартаке» рассказали о ситуации с контрактами трех игроков
09:59
1
Морган ответил на слова о вылизывании задницы Роналду
09:48
2
Лукман: «Не увидел игрока у России, который бы выделялся в матче с 3-й сборной Нигерии»
09:16
12
Аршавин определил самого великого игрока в истории футбола
09:00
4
Юрист заявил о дисквалификации Роналду
08:48
Кисляк не рвется играть в Европе
08:29
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+