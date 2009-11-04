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Андрей Николаев - статистика

Завершил карьеру
30 августа 1982 (44)
#13 | Нападающий
179 см | 74 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь-Газпром-2
29
5
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Волгарь
2 : 2
04.11.2009
Салют
1' - 90'
69'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Луч
2 : 2
22.10.2009
Волгарь
1' - 90'
82'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Волгарь
1 : 1
14.10.2009
Урал
1' - 90'
36'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Волгарь
0 : 2
11.10.2009
Cибирь
46' - 90'
60'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Анжи
1 : 0
08.09.2009
Волгарь
1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Краснодар
2 : 2
31.08.2009
Волгарь
1' - 85'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Черноморец
1 : 1
28.08.2009
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
1 : 1
20.08.2009
Носта
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2 : 1
17.08.2009
Витязь
1' - 90'
48'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Балтика
1 : 1
12.08.2009
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Шинник
0 : 0
09.08.2009
Волгарь
1' - 90'
88'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Салют
1 : 0
09.07.2009
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Волгарь
0 : 0
27.06.2009
СКА-Хабаровск
1' - 78'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Волгарь
3 : 1
24.06.2009
Луч
1' - 84'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2 : 0
16.06.2009
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Cибирь
4 : 0
13.06.2009
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Волгарь
2 : 0
05.06.2009
Чита
1' - 90'
77'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Волга
0 : 3
25.05.2009
Волгарь
1' - 71'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
КАМАЗ
0 : 0
22.05.2009
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Волгарь
1 : 3
14.05.2009
Анжи
78' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волгарь
0 : 0
03.05.2009
Краснодар
1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Волгарь
1 : 0
30.04.2009
Черноморец
62' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Витязь
2 : 0
19.04.2009
Волгарь
64' - 90'
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