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Дания. Суперлига
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Вайле
Mike Vestergård
Статистика
Mike Vestergård - статистика
Вайле
#6 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
31
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
1' - 58'
Дания. Суперлига, 27 тур
Вайле
1 : 4
19.04.2026
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 26 тур
Фредерисия
2 : 2
13.04.2026
Вайле
62' - 90'
Дания. Суперлига, 25 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2026
Рандерс
1' - 60'
48'
Дания. Суперлига, 24 тур
Вайле
1 : 1
20.03.2026
Оденсе
1' - 46'
Дания. Суперлига, 23 тур
Силькеборг
1 : 1
16.03.2026
Вайле
1' - 79'
Дания. Суперлига, 22 тур
Вайле
1 : 2
01.03.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Рандерс
2 : 0
13.02.2026
Вайле
1' - 62'
55'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
2 : 1
08.12.2025
Брондбю
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Оденсе
3 : 0
30.11.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Виборг
5 : 2
23.11.2025
Вайле
1' - 83'
20'
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
2 : 0
09.11.2025
Копенгаген
1' - 90'
89'
Дания. Суперлига, 14 тур
Сендерийск
2 : 1
02.11.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
1 : 2
26.10.2025
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
5 : 1
19.10.2025
Вайле
1' - 90'
75'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
0 : 3
05.10.2025
Нордшелланд
1' - 78'
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
1 : 1
28.09.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 2
21.09.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Фредерисия
1 : 1
15.09.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
1 : 2
29.08.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Орхус
1 : 0
24.08.2025
Вайле
1' - 90'
54'
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
2 : 1
10.08.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
4 : 0
01.08.2025
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Копенгаген
2 : 0
26.07.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Вайле
1 : 1
20.07.2025
Рандерс
1' - 90'
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