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Сиэтл
Георгий Миноунгу
Статистика
Георгий Миноунгу - статистика
Сиэтл
25 июля 2002 (22 года)
#93 | Нападающий
178 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
0 : 0
23.03.2025
Динамо Хьюстон
60' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Сент-Луис
1 : 0
16.03.2025
Сиэтл
1' - 90'
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Крус Асуль
4 : 1
12.03.2025
Сиэтл
79' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Сиэтл
5 : 2
09.03.2025
Лос-Анджелес
88' - 90'
90'
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Сиэтл
0 : 0
06.03.2025
Крус Асуль
76' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
02.03.2025
Сиэтл
1' - 46'
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
02.03.2025
Сиэтл
1' - 46'
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Сиэтл
3 : 1
27.02.2025
Антигуа
74' - 90'
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Сиэтл
3 : 1
27.02.2025
Антигуа
74' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сиэтл
2 : 2
23.02.2025
Шарлотт
1' - 79'
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