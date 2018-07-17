|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-2
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2018
|79' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|19.08.2018
|90' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|12.08.2018
|46' -85'
|Химки (Химки)
|1:3
|Спартак-2 (Москва)
|59'
|08.08.2018
|63' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|04.08.2018
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Спартак-2 (Москва)
|29.07.2018
|56' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|23.07.2018
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|0:0
|Авангард (Курск)
|17.07.2018
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)