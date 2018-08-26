Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2018/2019 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2009 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009