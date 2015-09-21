Александр Аброскин - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Аброскин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Аброскин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|62' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|01.11.2015
|60' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|25.10.2015
|1' -73'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Зенит (Пенза)
|49'
|18.10.2015
|1' -66'
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|11.10.2015
|65' -90'
|Локомотив (Лиски)
|3:0
|Зенит (Пенза)
|04.10.2015
|90' -90'
|Зенит (Пенза)
|2:1
|Металлург Л (Липецк)
|27.09.2015
|88' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:2
|Зенит (Пенза)
|21.09.2015
|74' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)