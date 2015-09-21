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    Александр Аброскин - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Аброскин
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 8 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 62' -90' Энергомаш (Белгород) 1:1 Зенит (Пенза)
    01.11.2015 60' -90' Зенит (Пенза) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    25.10.2015 1' -73' Торпедо (Москва) 2:1 Зенит (Пенза)
    49'
    18.10.2015 1' -66' Зенит (Пенза) 1:2 Рязань (Рязань)
    11.10.2015 65' -90' Локомотив (Лиски) 3:0 Зенит (Пенза)
    04.10.2015 90' -90' Зенит (Пенза) 2:1 Металлург Л (Липецк)
    27.09.2015 88' -90' Арсенал-2 (Тула) 0:2 Зенит (Пенза)
    21.09.2015 74' -90' Зенит (Пенза) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
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