Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 1
Команды
Кызылташ
Игорь Масленников
Статистика
Игорь Масленников - статистика
Кызылташ
5 февраля 1991 (35)
#41 | Нападающий
181 см | 69 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Кызылташ
2 : 0
12.09.2026
Рубин Я
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Севастополь
2 : 1
05.09.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Кызылташ
3 : 2
29.08.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Дружба
1 : 1
22.08.2026
Кызылташ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кызылташ
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Кызылташ
2 : 0
12.09.2026
Рубин Я
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Севастополь
2 : 1
05.09.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Кызылташ
3 : 2
29.08.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Дружба
1 : 1
22.08.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Кызылташ
1 : 4
15.08.2026
Динамо-2 Мх
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Нефтяник
1 : 6
08.08.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Кызылташ
2 : 3
01.08.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Ангушт
0 : 0
25.07.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Кызылташ
1 : 2
13.06.2026
Нефтяник
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Кызылташ
5 : 1
30.05.2026
Ангушт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кызылташ
0 : 2
23.05.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Рубин Я
5 : 2
16.05.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Кызылташ
3 : 1
10.05.2026
ПСК
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Кызылташ
1 : 2
02.05.2026
Ростов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Заря Луганск РФ
0 : 0
25.04.2026
Кызылташ
1' - 32'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Кызылташ
3 : 0
18.04.2026
Астрахань
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Победа
0 : 0
11.04.2026
Кызылташ
Был в запасе
Главные новости
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
22:07
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
20:51
1
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
5
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
2
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
2
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+