Олег Правило - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Правило
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 октября 1988 (34 года)
|Рост
|187
|Вес
|75
|Имя
|Олег
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Правило
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 октября 1988 (34 года)
|Рост
|187
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Афипс
|13
|4
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2015
|1' -30'
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Афипс (Афипский)
|22' 30'
|01.11.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|25.10.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Афипс (Афипский)
|18.10.2015
|46' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|51' 85' 85'
|11.10.2015
|1' -86'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|40'
|28.09.2015
|46' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Афипс (Афипский)
|21.09.2015
|1' -80'
|Афипс (Афипский)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|14.09.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|18.08.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|4:0
|Астрахань (Астрахань)
|60'
|04.08.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|28.07.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|33'
|20.07.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)