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Кала
Статистика
Кала - статистика
Завершил карьеру
26 ноября 1989 (36)
#16 | Защитник
185 см | 77 кг
Испания
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Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 14 тур
Реал
2 : 1
10.11.2022
Кадис
1' - 73'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 0
05.11.2022
Кадис
46' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Кадис
3 : 2
29.10.2022
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
5 : 1
22.10.2022
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Кадис
0 : 0
19.10.2022
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Жирона
1 : 1
15.10.2022
Кадис
72' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Кадис
2 : 2
09.10.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Кадис
0 : 0
01.10.2022
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
0 : 1
16.09.2022
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Сельта
3 : 0
02.09.2022
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Кадис
0 : 4
29.08.2022
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
2 : 0
20.08.2022
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
0 : 1
14.08.2022
Реал Сосьедад
Был в запасе
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