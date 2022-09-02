Кала - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Хуан Торрес
|Фамилия
|Руиз
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|77
Стоимость:
€ 1,70
млн
|Имя
|Хуан Торрес
|Фамилия
|Руиз
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|1' -73'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|05.11.2022
|46' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|5:1
|Кадис (Кадис)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|15.10.2022
|72' -90'
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)