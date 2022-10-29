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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Атлетико
Кадис - Атлетико: обзор матча 29 октября 2022
Кадис
29.10.2022, суббота, 17:15
Испания. Примера, 12 тур
3 : 2
Завершен
Атлетико
1'
Т. Бонгонда
81'
Алекс
90+9'
Р. Собрино
85'
Л. Эрнандес (АГ)
89'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Атлетико
ГОЛ! 3:2!
Р. Собрино
90'
+9
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Феликс
90'
Желтая карточка
М. Кунья
89'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Феликс
Пас отдал
А. Гризманн
Желтая карточка
В. Чуст
86'
85'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Л. Эрнандес
ГОЛ! 2:0!
Алекс
81'
78'
Желтая карточка
С. Ньигес
Замена
И. Альехо
️️️️
Т. Бонгонда
74'
Замена
Лукас
️️️️
Э. Лосано
74'
72'
Замена
П. Барриос
️️️️
Ж. Кондогбиа
Замена
Р. Алькарас
️️️️
Б. Окампо
69'
Замена
Х. Мари
️️️️
Феде
68'
Желтая карточка
Феде
65'
62'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
60'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Я. Карраско
60'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Корреа
10'
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Мората
ГОЛ! 1:0!
Т. Бонгонда
Пас отдал
Л. Эспино
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
6
Феде
ЦП
8
Алекс
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-1-3-2
23
Ледесма
18
Эспино
3
Фали
15
Мбайе
23
Эрнандес
6
Феде
17
Окампо
8
Алекс
10
Бонгонда
11
Лосано
19
Собрино
3-4-2-1
13
Облак
20
Молина
15
Савич
17
Рейнилду
28
Витсель
7
Де Пауль
8
Ньигес
19
Кондогбиа
10
Корреа
10
Карраско
21
Мората
6
Феде
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
6
Феде
17
Окампо
4
Алькарас
4
Алькарас
17
Окампо
10
Бонгонда
14
Альехо
14
Альехо
10
Бонгонда
11
Лосано
7
Лукас
7
Лукас
11
Лосано
19
Кондогбиа
8
Барриос
8
Барриос
19
Кондогбиа
10
Корреа
79
Феликс
79
Феликс
10
Корреа
21
Мората
10
Кунья
10
Кунья
21
Мората
10
Карраско
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Карраско
Остались в запасе
Кадис
Атлетико
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Кадис - Атлетико
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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