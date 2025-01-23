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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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€ 800 тыс

Педро Силва Торрехон - трансферы

Химнасия
25 января 1997 (29), Лабоула́е
#24 | Защитник
180 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
23.01.25 / 31.12.26
Панетоликос
Химнасия
144 тыс €
19.07.23 / 23.01.25
Бостон Ривер
Панетоликос
Свободный агент
24.01.19 / 19.07.23
Без клуба
Бостон Ривер
Свободный агент
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