|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь (мол)
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2010
|1' -81'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|16.10.2010
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|02.10.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|25.09.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|19.09.2010
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:3
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|29.08.2010
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:3
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|21.08.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|13.08.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|07.08.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:0
|Раменское (Раменское )