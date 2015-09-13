Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Санжар Турсунов - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Санжар
    Отчество Атхамович
    Фамилия Турсунов
    Команда Ворскла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 174
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 16 2 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2015 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:2 Заря (Луганск)
    30.11.2015 1' -86' Днепр (Днепр) 0:2 Ворскла (Полтава)
    43'
    21.11.2015 46' -90' Ворскла (Полтава) 2:1 Говерла (Ужгород)
    50'
    08.11.2015 1' -46' Волынь (Луцк) 2:1 Ворскла (Полтава)
    01.11.2015 1' -77' Александрия (Александрия) 1:1 Ворскла (Полтава)
    26'
    18.10.2015 1' -90' Карпаты (Львов) 1:3 Ворскла (Полтава)
    4' 38'
    04.10.2015 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:4 Динамо (Киев)
    27.09.2015 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Ворскла (Полтава)
    19.09.2015 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:1 Олимпик (Донецк)
    59'
    13.09.2015 1' -85' Сталь (Каменское) 1:2 Ворскла (Полтава)
    29.08.2015 1' -90' Ворскла (Полтава) 1:0 Металлист (Харьков)
    83'
    15.08.2015 1' -90' Металлург (Запорожье) 1:1 Ворскла (Полтава)
    09.08.2015 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:2 Шахтер (Донецк)
    02.08.2015 1' -90' Ворскла (Полтава) 1:1 Днепр (Днепр)
    25.07.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Ворскла (Полтава)
    21'
    18.07.2015 1' -79' Ворскла (Полтава) 1:1 Волынь (Луцк)
    • Читайте нас: 
    11