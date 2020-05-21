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Санжар Турсунов
Статистика
Санжар Турсунов - статистика
Завершил карьеру
29 декабря 1986 (39)
#17 | Полузащитник
174 см | 68 кг
Узбекистан | Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Узбекистан. Суперлига 2024
Лига чемпионов АФК 2023/2024
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
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Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив Ташкент
5
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Узбекистан. Суперлига, 8 тур
Бунедкор
3 : 2
21.05.2024
Локомотив Ташкент
1' - 90'
34'
Узбекистан. Суперлига, 6 тур
Навбахор
4 : 0
05.05.2024
Локомотив Ташкент
1' - 90'
Узбекистан. Суперлига, 5 тур
Локомотив Ташкент
1 : 2
04.04.2024
Андижан
1' - 90'
Узбекистан. Суперлига, 4 тур
Кызылкум
0 : 0
29.03.2024
Локомотив Ташкент
1' - 90'
Узбекистан. Суперлига, 3 тур
Локомотив Ташкент
3 : 0
14.03.2024
Пахтакор
1' - 87'
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