Санжар Турсунов - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Санжар
|Отчество
|Атхамович
|Фамилия
|Турсунов
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Имя
|Санжар
|Отчество
|Атхамович
|Фамилия
|Турсунов
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|16
|2
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:2
|Заря (Луганск)
|30.11.2015
|1' -86'
|Днепр (Днепр)
|0:2
|Ворскла (Полтава)
|43'
|21.11.2015
|46' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|50'
|08.11.2015
|1' -46'
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Ворскла (Полтава)
|01.11.2015
|1' -77'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|26'
|18.10.2015
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:3
|Ворскла (Полтава)
|4' 38'
|04.10.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:4
|Динамо (Киев)
|27.09.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|19.09.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Олимпик (Донецк)
|59'
|13.09.2015
|1' -85'
|Сталь (Каменское)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|29.08.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|83'
|15.08.2015
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|09.08.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:2
|Шахтер (Донецк)
|02.08.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Днепр (Днепр)
|25.07.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|21'
|18.07.2015
|1' -79'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Волынь (Луцк)