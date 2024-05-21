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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Бунедкор - Локомотив Ташкент
Бунедкор - Локомотив Ташкент: обзор матча 21 мая 2024
Бунедкор
21.05.2024, вторник, 17:00
Узбекистан. Суперлига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Локомотив Ташкент
90+8'
М. Мирахмадов (П)
34'
С. Турсунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бунедкор - Локомотив Ташкент
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Мирахмадов
90'
+8
Желтая карточка
С. Иззатов
69'
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Турсунов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бунедкор
1
Марин Любич
ВР
78
Тохир Тухтасинов
ЛЗ
23
Махмуд Махамаджонов
ЛЗ
66
Азизбек Тулкунбеков
ЦЗ
4
Нажмиддин Нормуродов
ЦЗ
22
Усмонали Исмоналиев
ЦЗ
10
Расул Юлдошев
ЦП
8
Фран Сирьяк
ЦП
23
Сухроб Иззатов
АП
45
Фарход Уткиров
ПВ
92
Тони Йович
ПВ
Главный тренер
Анвар Гофуров
Локомотив Ташкент
32
Сухроб Султонов
ВР
55
Анзур Исмоилов
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
14
Дилшод Комилов
ЦЗ
26
Абдуллох Юлдашев
ЦЗ
15
Дамьян Крайсник
ОП
6
Шерзоджон Комилов
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
22
Мухаммаданас Хасанов
ПВ
2
Абдулазизхон Абдурашидов
ПВ
11
Иван Булатович
ЦФ
Главный тренер
Александар Стоймирович
Бунедкор
71
Сарвар Каримов
ВР
6
Самир Зеликович
ЦЗ
18
Наримонжон Ахмаджонов
ЛВ
77
Музаффар Олимжонов
ЛВ
17
Оллоберган Каримов
ОП
19
Билол Туплиев
ЦП
11
Темурхожа Абдухоликов
ЦФ
14
Миржахон Мирахмадов
ЦФ
25
Амирбек Саидов
ЦФ
Локомотив Ташкент
1
Абдумавлон Абдужалилов
ВР
70
Абубакр-Ризо Турдиалиев
ОП
23
Жахонгир Хошимбоев
ЦП
27
Собит Синдаров
АП
77
Лазизбек Мирзаев
АП
10
Иззатилла Абдуллаев
ПВ
7
Сардор Абдунабиев
ПВ
3-2-2-3
1
Любич
66
Тулкунбеков
4
Нормуродов
22
Исмоналиев
23
Махамаджонов
78
Тухтасинов
10
Юлдошев
8
Сирьяк
45
Уткиров
23
Иззатов
92
Йович
4-1-1-3-1
32
Султонов
4
Рогач
14
Комилов
26
Юлдашев
55
Исмоилов
15
Крайсник
6
Комилов
2
Абдурашидов
17
Турсунов
22
Хасанов
11
Булатович
Остались в запасе
Бунедкор
Локомотив Ташкент
71
Сарвар Каримов
ВР
6
Самир Зеликович
ЦЗ
17
Оллоберган Каримов
ОП
19
Билол Туплиев
ЦП
18
Наримонжон Ахмаджонов
ЛВ
77
Музаффар Олимжонов
ЛВ
11
Темурхожа Абдухоликов
ЦФ
14
Миржахон Мирахмадов
ЦФ
25
Амирбек Саидов
ЦФ
Главный тренер
Анвар Гофуров
1
Абдумавлон Абдужалилов
ВР
70
Абубакр-Ризо Турдиалиев
ОП
23
Жахонгир Хошимбоев
ЦП
27
Собит Синдаров
АП
77
Лазизбек Мирзаев
АП
10
Иззатилла Абдуллаев
ПВ
7
Сардор Абдунабиев
ПВ
Главный тренер
Александар Стоймирович
Остались в запасе
71
Сарвар Каримов
ВР
6
Самир Зеликович
ЦЗ
17
Оллоберган Каримов
ОП
19
Билол Туплиев
ЦП
18
Наримонжон Ахмаджонов
ЛВ
77
Музаффар Олимжонов
ЛВ
11
Темурхожа Абдухоликов
ЦФ
14
Миржахон Мирахмадов
ЦФ
25
Амирбек Саидов
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдумавлон Абдужалилов
ВР
70
Абубакр-Ризо Турдиалиев
ОП
23
Жахонгир Хошимбоев
ЦП
27
Собит Синдаров
АП
77
Лазизбек Мирзаев
АП
10
Иззатилла Абдуллаев
ПВ
7
Сардор Абдунабиев
ПВ
Главный тренер
Анвар Гофуров
Главный тренер
Александар Стоймирович
Статистика матча Бунедкор - Локомотив Ташкент
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Андижан
- : -
29.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Динамо Сам
0 : 1
22.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Бунедкор
1 : 2
05.11.2026
Хорезм
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Бунедкор
2 : 1
22.10.2026
Машал
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Бунедкор
1 : 1
16.10.2026
Согдиана
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Сурхан
- : -
29.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
Андижан
0 : 2
24.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
2 : 1
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Андижан
1 : 3
07.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Локомотив Ташкент
1 : 2
01.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Кызылкум
1 : 1
25.10.2026
Локомотив Ташкент
Информация о матче
Стадион:
Бунедкор
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Бунедкор
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