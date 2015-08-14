Максим Счастливцев - статистика
#79 | Вратарь
|Имя
|Максим
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Счастливцев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|190
|Вес
|78
|Имя
|Максим
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Счастливцев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|190
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чита
|13
|-16
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2015
|1' -21'
|Томь-2 (Томск)
|1:1
|Чита (Чита)
|12.10.2015
|Был в запасе
|Чита (Чита)
|2:2
|Динамо (Барнаул)
|09.10.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|03.10.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Чита (Чита)
|29.09.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Чита (Чита)
|19.09.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|2:1
|Якутия (Якутск)
|09.09.2015
|1' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:4
|Чита (Чита)
|30.08.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|3:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|20.08.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:2
|Чита (Чита)
|14.08.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|2:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|11.08.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|02.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (Барнаул)
|1:0
|Чита (Чита)
|30.07.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:0
|Чита (Чита)
|22.07.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|19.07.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Томь-2 (Томск)