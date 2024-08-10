Всеволод Быков - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Всеволод
|Фамилия
|Быков
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 2004 (20 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Всеволод
|Фамилия
|Быков
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 2004 (20 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Миасс
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2024
|78' -90'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|81'