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Лига 1 2025/2026
Команды
Брест
Raphael Marc Le Guen
Статистика
Raphael Marc Le Guen - статистика
Брест
#71 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брест
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Брест
1 : 1
17.05.2026
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Брест
1 : 2
13.05.2026
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
1 : 0
10.05.2026
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Париж
4 : 0
03.05.2026
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
1 : 1
19.04.2026
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3 : 4
04.04.2026
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Осер
3 : 0
21.03.2026
Брест
81' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Метц
0 : 1
01.03.2026
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Брест
2 : 0
20.02.2026
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1 : 1
14.02.2026
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2 : 0
07.02.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
2 : 2
01.02.2026
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
2 : 0
04.01.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
1 : 2
30.11.2025
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0 : 3
25.10.2025
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
0 : 0
04.10.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
0 : 2
28.09.2025
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
4 : 1
20.09.2025
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
1 : 2
14.09.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
3 : 1
29.08.2025
Брест
86' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
2 : 0
24.08.2025
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
3 : 3
17.08.2025
Лилль
Был в запасе
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