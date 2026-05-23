Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Бельгия. Про-Лига, 22 тур