Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Bernard Nguene - статистика

Стандард
#26 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
14
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Стандард
0 : 2
23.05.2026
Шарлеруа
79' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Вестерло
1 : 2
19.05.2026
Стандард
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Стандард
0 : 0
16.05.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Стандард
2 : 1
08.05.2026
Оуд-Хеверли
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Антверпен
0 : 5
03.05.2026
Стандард
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Генк
1 : 1
25.04.2026
Стандард
76' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Стандард
1 : 2
21.04.2026
Антверпен
1' - 62'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Шарлеруа
1 : 2
18.04.2026
Стандард
67' - 90'
69'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Стандард
1 : 2
11.04.2026
Вестерло
71' - 90'
89'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Оуд-Хеверли
1 : 3
04.04.2026
Стандард
61' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Стандард
0 : 0
22.03.2026
Вестерло
57' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Антверпен
1 : 1
15.03.2026
Стандард
61' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
08.03.2026
Стандард
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Стандард
1 : 1
27.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
68' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
1 : 1
14.02.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Брюгге
3 : 0
08.02.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
2 : 0
01.02.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Стандард
0 : 4
23.01.2026
Гент
46' - 90'
Главные новости
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
1
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
7
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
7
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
19:20
10
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
19:07
5
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
18:40
3
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
17:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+