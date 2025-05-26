Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Yousri Bouzok - статистика

Завершил карьеру
#26 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Раед
18
1
6
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
1' - 69'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
1' - 79'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
1' - 90'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Таавун
4 : 3
24.04.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Оруба
0 : 4
19.04.2025
Аль-Раед
1' - 88'
57'
45, 49, 54'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Раед
0 : 2
11.04.2025
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Раед
1 : 2
06.04.2025
Халидж
1' - 84'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Фат
3 : 1
13.03.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Вахда
3 : 1
06.03.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Раед
1 : 1
02.03.2025
Аль-Иттифак
1' - 90'
64'
75'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Раед
1 : 2
25.02.2025
Аль-Шабаб
1' - 84'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Раед
1 : 2
25.02.2025
Аль-Шабаб
1' - 84'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Рияд
1 : 3
20.02.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Рияд
1 : 3
20.02.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Раед
0 : 2
15.02.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
06.02.2025
Аль-Раед
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Раед
1 : 2
30.01.2025
Аль-Наср
1' - 90'
76'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Холуд
2 : 1
25.01.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Раед
0 : 2
20.01.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Главные новости
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
17:07
Бубнов назвал пофигистом игрока «Зенита»: «Может всe что хочешь ответить»
16:50
3
Погребняк отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
16:16
5
Сафонов может покинуть «ПСЖ» летом 2027 года
15:39
«Сядем, и ты все расскажешь»: Бубнов предложил встречу Баринову
14:50
2
Губерниев оценил трансфер Батракова в «Галатасарай»
14:30
3
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
14:20
1
Семак критично высказался о Fan ID
14:13
7
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
13:31
2
Мошенники обманули Непомнящего на крупную сумму
13:03
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+