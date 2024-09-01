Рустам Шабанов - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Рустам
|Фамилия
|Шабанов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Рустам
|Фамилия
|Шабанов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.09.2024
|1' -76'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:1
|Балтика-БФУ (Калининград)
|01.09.2024
|1' -63'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)