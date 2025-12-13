Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mahmoud Zalaka - статистика

Пирамидс
#17 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пирамидс
2
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Межконтинентальный кубок, 1/2 финала
Фламенго
2 : 0
13.12.2025
Пирамидс
1' - 81'
81'
Межконтинентальный кубок, 1/4 финала
Аль-Ахли
1 : 3
23.09.2025
Пирамидс
1' - 80'
71'
13'
Главные новости
Семин заявил, что Даку поможет «Спартаку» стать чемпионом
11:31
Семак прокомментировал возможный уход Энрике из «Зенита»
11:15
1
Раскрыта позиция «Зенита» по трансферу Батракова
10:58
3
Фото35-летний Заболотный подписал контракт с новым клубом
10:52
5
Губерниев выявил фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
09:57
8
Колосков выявил клуб РПЛ, который разваливается
09:23
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
09:10
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
08:55
Тесть Глушенкова объяснил, за счет чего игрок сделал хет-трик в Оренбурге
08:31
11
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
08:05
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+