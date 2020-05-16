Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Португалия. Примейра, 33 тур
Португалия. Примейра, 32 тур
Португалия. Примейра, 30 тур
Португалия. Примейра, 29 тур
Португалия. Примейра, 28 тур
Португалия. Примейра, 27 тур
Португалия. Примейра, 26 тур
Португалия. Примейра, 25 тур
Португалия. Примейра, 24 тур
Португалия. Примейра, 23 тур
Португалия. Примейра, 22 тур
Португалия. Примейра, 21 тур
Португалия. Примейра, 20 тур
Португалия. Примейра, 19 тур
Португалия. Примейра, 18 тур
Португалия. Примейра, 17 тур
Португалия. Примейра, 15 тур
Португалия. Примейра, 14 тур
Португалия. Примейра, 13 тур
Португалия. Примейра, 12 тур
Португалия. Примейра, 11 тур
Португалия. Примейра, 10 тур
Португалия. Примейра, 9 тур
Португалия. Примейра, 6 тур
Португалия. Примейра, 4 тур
Португалия. Примейра, 3 тур
Португалия. Примейра, 2 тур