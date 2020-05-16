Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

A. Papakanellos - статистика

Риу Аве
#19
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Риу Аве
21
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Каза Пиа
1 : 1
16.05.2026
Риу Аве
63' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Риу Аве
1 : 4
11.05.2026
Спортинг
73' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
0 : 0
03.05.2026
Жил Висенте
87' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Риу Аве
2 : 2
17.04.2026
АВС
74' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Санта-Клара
0 : 2
11.04.2026
Риу Аве
86' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Риу Аве
1 : 2
04.04.2026
Алверка
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Эшторил
1 : 2
22.03.2026
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Риу Аве
2 : 1
15.03.2026
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Тондела
0 : 1
09.03.2026
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Риу Аве
0 : 0
01.03.2026
Фамаликан
79' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Порту
1 : 0
22.02.2026
Риу Аве
83' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Риу Аве
1 : 2
16.02.2026
Морейренcе
60' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Брага
3 : 0
08.02.2026
Риу Аве
1' - 62'
Португалия. Примейра, 20 тур
Риу Аве
0 : 3
31.01.2026
Арука
1' - 73'
Португалия. Примейра, 19 тур
Насьональ
4 : 0
25.01.2026
Риу Аве
67' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Риу Аве
0 : 2
17.01.2026
Бенфика
72' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Риу Аве
3 : 1
04.01.2026
Каза Пиа
90' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
2 : 2
20.12.2025
Риу Аве
74' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
0 : 1
13.12.2025
Витория Гимараеш
79' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
АВС
1 : 2
06.12.2025
Риу Аве
66' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Риу Аве
1 : 1
30.11.2025
Санта-Клара
80' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
08.11.2025
Риу Аве
90' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Риу Аве
0 : 4
01.11.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
1 : 2
25.10.2025
Риу Аве
67' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Риу Аве
0 : 3
19.09.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Риу Аве
2 : 2
31.08.2025
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
3 : 3
23.08.2025
Риу Аве
73' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
1 : 1
17.08.2025
Насьональ
63' - 90'
Главные новости
Семак прокомментировал возможный уход Энрике из «Зенита»
11:15
1
Раскрыта позиция «Зенита» по трансферу Батракова
10:58
3
Фото35-летний Заболотный подписал контракт с новым клубом
10:52
5
Губерниев выявил фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
09:57
8
Колосков выявил клуб РПЛ, который разваливается
09:23
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
09:10
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
08:55
Тесть Глушенкова объяснил, за счет чего игрок сделал хет-трик в Оренбурге
08:31
11
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
08:05
1
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
08:03
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+