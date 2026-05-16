Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Chiheb Labidi - статистика

Насьональ
#15 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Насьональ
28
1
1
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Насьональ
2 : 0
16.05.2026
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
2 : 0
11.05.2026
Насьональ
46' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
1 : 2
02.05.2026
АВС
1' - 71'
55'
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
1 : 0
18.04.2026
Алверка
1' - 90'
78'
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
2 : 0
12.04.2026
Насьональ
1' - 83'
Португалия. Примейра, 28 тур
Насьональ
2 : 0
04.04.2026
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Фамаликан
1 : 0
21.03.2026
Насьональ
1' - 77'
Португалия. Примейра, 26 тур
Насьональ
0 : 1
15.03.2026
Эшторил
46' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Арука
3 : 0
21.02.2026
Насьональ
1' - 51'
19'
51'
Португалия. Примейра, 22 тур
Насьональ
0 : 1
15.02.2026
Порту
85' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Насьональ
0 : 0
08.02.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Спортинг
2 : 1
01.02.2026
Насьональ
80' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Насьональ
4 : 0
25.01.2026
Риу Аве
61' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Жил Висенте
2 : 1
17.01.2026
Насьональ
1' - 64'
Португалия. Примейра, 16 тур
Насьональ
3 : 3
11.01.2026
Санта-Клара
76' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
02.01.2026
Насьональ
60' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 15 тур
АВС
2 : 2
21.12.2025
Насьональ
46' - 90'
50'
Португалия. Примейра, 14 тур
Насьональ
3 : 1
15.12.2025
Тондела
61' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Алверка
1 : 0
07.12.2025
Насьональ
1' - 65'
Португалия. Примейра, 12 тур
Насьональ
1 : 2
29.11.2025
Бенфика
59' - 90'
65'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
1 : 1
09.11.2025
Насьональ
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 1
26.10.2025
Насьональ
1' - 67'
Португалия. Примейра, 8 тур
Насьональ
3 : 2
04.10.2025
Морейренcе
1' - 76'
Португалия. Примейра, 7 тур
Брага
0 : 1
28.09.2025
Насьональ
1' - 64'
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
1 : 2
20.09.2025
Арука
1' - 82'
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
1 : 0
13.09.2025
Насьональ
1' - 74'
70'
Португалия. Примейра, 4 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.08.2025
Насьональ
1' - 82'
Португалия. Примейра, 3 тур
Насьональ
1 : 4
23.08.2025
Спортинг
1' - 46'
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
1 : 1
17.08.2025
Насьональ
1' - 78'
Главные новости
Губерниев оценил трансфер Даку в «Спартак»
09:47
1
«Галатасарай» достиг соглашения об условиях контракта с Батраковым
09:38
2
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
09:22
1
Мостовой назвал игрока, который идеально бы вписался в «Спартак»
09:03
3
«Зенит» провел консультации по возможности трансфера игрока «Флуминенсе»
08:55
1
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
08:42
Канчельскис высказался о варианте с заменой Галактионова на Слуцкого
08:30
2
«Спартак» определился с будущим Угальде
08:15
4
Крупная победа «Спартака», Бубнов против «Бомбардира», Батракова ждут в «Галатасарае» и другие новости
00:56
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
00:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+