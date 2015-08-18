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    Владислав Дубовой - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Владислав
    Отчество Викторович
    Фамилия Дубовой
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 января 1989 (34 года)
    Рост 176
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 14 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    01.11.2015 1' -84' Черноморец (Новороссийск) 4:0 МИТОС (Новочеркасск)
    25.10.2015 1' -78' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.10.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Алания (Владикавказ)
    11.10.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    04.10.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    28.09.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Афипс (Афипский)
    73'
    21.09.2015 1' -62' Краснодар-2 (Краснодар) 5:0 Черноморец (Новороссийск)
    25.08.2015 1' -80' Ангушт (Назрань) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.08.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:2 Динамо (Ставрополь)
    11.08.2015 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.08.2015 1' -86' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    28.07.2015 1' -89' Алания (Владикавказ) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
    20.07.2015 1' -90' Дружба (Майкоп) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
    11'
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