|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|01.11.2015
|1' -84'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|25.10.2015
|1' -78'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.10.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Алания (Владикавказ)
|11.10.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|28.09.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Афипс (Афипский)
|73'
|21.09.2015
|1' -62'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|5:0
|Черноморец (Новороссийск)
|25.08.2015
|1' -80'
|Ангушт (Назрань)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.08.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:2
|Динамо (Ставрополь)
|11.08.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.08.2015
|1' -86'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|28.07.2015
|1' -89'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|11'