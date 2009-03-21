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    Яни Тапани Виртанен - статистика

    Имя Яни Тапани
    Фамилия Виртанен
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 мая 1988 (34 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.06.2009 Был в запасе Спартак (Москва) 1:0 Химки (Химки)
    23.05.2009 78' -90' Ахмат (Грозный) 2:0 Химки (Химки)
    16.05.2009 Был в запасе Химки (Химки) 1:1 ФК Москва (Москва)
    11.05.2009 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:0 Химки (Химки)
    19.04.2009 63' -90' Химки (Химки) 0:3 ЦСКА (Москва)
    10.04.2009 46' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Химки (Химки)
    03.04.2009 Был в запасе Химки (Химки) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    21.03.2009 Был в запасе Динамо (Москва) 3:2 Химки (Химки)
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