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Тип трансфера
22.02.24 / 01.08.24
Свободный агент
01.01.21 / 04.03.21
Свободный агент
27.08.20 / 01.01.21
Свободный агент
01.07.19 / 27.08.20
Свободный агент
26.07.18 / 14.01.19
Свободный агент
27.02.18 / 26.07.18
Без клуба
Свободный агент
30.08.17 / 27.02.18
Свободный агент
26.08.16 / 01.01.17
Свободный агент
01.07.16 / 26.08.16
Без клуба
Свободный агент
01.01.13 / 01.07.13
Свободный агент
01.08.12 / 01.01.13
Без клуба
Свободный агент
01.01.11 / 01.08.12
Свободный агент
01.01.10 / 01.01.11
Свободный агент