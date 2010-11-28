Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Магомед Сераждинов - статистика

Завершил карьеру
14 ноября 1991 (34)
#91 | Вратарь
177 см | 65 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат (мол)
5
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 0
20.08.2010
Ахмат (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Ростов (мол)
2 : 0
05.08.2010
Ахмат (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Спартак Нч (мол)
1 : 1
07.07.2010
Ахмат (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Ахмат (мол)
1 : 1
13.05.2010
Раменское
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
09.05.2010
Ахмат (мол)
60' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Томь (мол)
3 : 0
05.05.2010
Ахмат (мол)
77' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Ахмат (мол)
1 : 1
30.04.2010
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Зенит (мол)
0 : 0
24.04.2010
Ахмат (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
17.04.2010
Динамо (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Ахмат (мол)
0 : 4
03.04.2010
Кр. Советов (мол)
71' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Рубин (мол)
2 : 0
27.03.2010
Ахмат (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Ахмат (мол)
0 : 0
19.03.2010
Ростов (мол)
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
1
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
7
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+