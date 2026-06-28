Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур