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Исли Хиди
Статистика
Исли Хиди - статистика
Завершил карьеру
15 октября 1980 (45), Тирана
#23 | Вратарь
187 см | 82 кг
Албания
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аполлон
1
-2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Аполлон
0 : 2
11.12.2014
Вильярреал
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Аполлон
0 : 2
06.11.2014
Боруссия М
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Боруссия М
5 : 0
23.10.2014
Аполлон
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Вильярреал
4 : 0
02.10.2014
Аполлон
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Аполлон
3 : 2
18.09.2014
Цюрих
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Локомотив
1 : 4
28.08.2014
Аполлон
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Аполлон
1 : 1
21.08.2014
Локомотив
Был в запасе
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