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Аполлон - Вильярреал
Аполлон - Вильярреал: обзор матча 11 декабря 2014
Аполлон
11.12.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
35'
Ж. Морено
40'
Л. Вьетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Вильярреал
Желтая карточка
Я. Режек
81'
Замена
Х. Кириаку
️️️️
Р. Амдани
76'
71'
Желтая карточка
Х. Коста
69'
Желтая карточка
И. Уче
Замена
Я. Режек
️️️️
Ф. Папулис
66'
Замена
Г. Сангой
️️️️
Ф. Олинга
59'
59'
Замена
И. Уче
️️️️
Л. Вьетто
46'
Замена
Х. Эспиноса
️️️️
Бруно
46'
Замена
М. Тригерос
️️️️
М. Гаспар
40'
ГОЛ! 0:2!
Л. Вьетто
Пас отдал
Х. Коста
35'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
21'
Желтая карточка
А. Рукавина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
23
Исли Хиди
ВР
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
16
Маркос Гульон
ЦП
70
Фарлей
ЦП
8
Фабрис Олинга
ЛФ
34
Тюрам
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
21
Бруно
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
6
Христос Вилер
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
11
Ян Режек
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Вильярреал
13
Айтор
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
4-1-2-3
23
Хиди
27
Хараламбус
30
Меркис
88
Василиу
2
Мюлдер
54
Амдани
16
Гульон
70
Фарлей
8
Олинга
13
Папулис
34
Тюрам
3-2-2-1-2
1
Асенхо
5
Дорадо
2
Рукавина
3
Паулиста
2
Гаспар
24
Коста
17
Пина
21
Бруно
16
Гомес
10
Вьетто
7
Морено
54
Амдани
25
Кириаку
25
Кириаку
54
Амдани
13
Папулис
11
Режек
11
Режек
13
Папулис
8
Олинга
10
Сангой
10
Сангой
8
Олинга
21
Бруно
19
Эспиноса
19
Эспиноса
21
Бруно
2
Гаспар
14
Тригерос
14
Тригерос
2
Гаспар
10
Вьетто
14
Уче
14
Уче
10
Вьетто
Остались в запасе
Аполлон
Вильярреал
6
Христос Вилер
ЦЗ
83
Бруну Вале
ВР
50
Жоау Паулу
ЦЗ
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
3
Адриан Марин
ЛЗ
13
Айтор
ВР
6
Джонатан
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
6
Христос Вилер
ЦЗ
83
Бруну Вале
ВР
50
Жоау Паулу
ЦЗ
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
13
Айтор
ВР
6
Джонатан
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Иоан Андоне
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Аполлон - Вильярреал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Цирио
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