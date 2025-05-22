Введите ваш ник на сайте
Егор Потапов - трансферы

Амкал
21 сентября 1993 (32), Санкт-Петербург
#5 | Защитник
194 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
22.05.25 / -
СКА
Амкал
Свободный агент
15.07.24 / 22.05.25
Торпедо Вл
СКА
Свободный агент
26.02.21 / 05.03.22
Славия-Мозырь
Кайсар
Свободный агент
01.07.16 / 01.01.17
Без клуба
Звезда
Свободный агент
