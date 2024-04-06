Егор Потапов - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Потапов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 1993 (30 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Егор
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Потапов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 1993 (30 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|1' - 101'
|Знамя Труда
|0:5
|Торпедо Вл
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|88'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|1' -101'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:5
|Торпедо Вл (Владимир)
|88'