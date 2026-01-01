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Серафим Грозовский - трансферы

Ростов-2
25 июля 2006 (19)
#78 | Нападающий
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.26 / -
Ростов-2
Ростов-2
?
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