Богдан Руппель - статистика
#53 | Защитник
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Руппель
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Руппель
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|90' - 90'
|Спартак М (мол)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|81' - 90'
|Балтика (мол)
|3:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|71' - 90'
|Спартак М (мол)
|3:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|90' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|19.04.2024
|81' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2024
|71' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)