Арсений Ефремов - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Артемович
|Фамилия
|Ефремов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 2007 (16 лет)
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Артемович
|Фамилия
|Ефремов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 2007 (16 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|84' - 90'
|Зенит (мол)
|3:1
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|87' - 90'
|Пари НН (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|63' - 90'
|Пари НН (мол)
|1:2
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|73'
|05.04.2024
|74' - 90'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|84' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|87' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|63' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|73'
|05.04.2024
|74' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)