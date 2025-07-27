Введите ваш ник на сайте
€ 12 млн

Хоакин Паничелли - трансферы

Страсбур
7 октября 2002 (23), Кордова
#9 | Нападающий
187 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
27.07.25 / 30.06.30
Алавес
Страсбур
16,50 млн €
19.08.24 / 30.06.25
Алавес
Мирандес
Аренда
