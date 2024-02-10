Хоакин Паничелли - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Хоакин
|Фамилия
|Паничелли
|Команда
|Алавес
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кордова
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Хоакин
|Фамилия
|Паничелли
|Команда
|Алавес
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кордова
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|89' - 90'
|Алавес
|3:0
|Сельта
|Испания. Примера, 33 тур
|21.04.2024
|79' - 90'
|Алавес
|2:0
|Атлетико
|Испания. Примера, 32 тур
|14.04.2024
|1' - 71'
|Гранада
|2:0
|Алавес
|Испания. Примера, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2024
|89' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|3:0
|Сельта (Виго)
|21.04.2024
|79' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|14.04.2024
|1' -71'
|Гранада (Гранада)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|31.03.2024
|66' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|04.03.2024
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|03.02.2024
|88' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:3
|Барселона (Барселона)