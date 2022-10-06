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Ойер
Статистика
Ойер - статистика
Завершил карьеру
25 мая 1986 (40), Эстелья
#6 | Защитник
178 см | 71 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
7
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 тур
Фенербахче
2 : 0
06.10.2022
АЕК
1' - 69'
9'
Лига Европы, 2 тур
Динамо К
0 : 1
15.09.2022
АЕК
64' - 90'
Лига Европы, 1 тур
АЕК
1 : 2
08.09.2022
Ренн
1' - 90'
33'
Лига Европы, 4 раунд
АЕК
3 : 0
25.08.2022
Днепр-1
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Днепр-1
1 : 2
18.08.2022
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Партизан
2 : 2
11.08.2022
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
2 : 1
04.08.2022
Партизан
1' - 90'
59'
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