Артем Грищенко - статистика
#62 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Грищенко
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 2006 (17 лет)
|Имя
|Артем
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Грищенко
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|72' - 90'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|3:0
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|72' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2024
|87' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)