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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Факел (мол) - Кр. Советов (мол)
Факел (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 30 августа 2024
Факел (мол)
30.08.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 2 тур
5 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
8'
А. Беляев
44'
Д. Сеник
45'
Ш. Чихрадзе
81'
К. Симонов
88'
Р. Плаксин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел (мол) - Кр. Советов (мол)
ГОЛ! 6:0!
Р. Плаксин
88'
87'
Желтая карточка
Д. Максимов
82'
Замена
Д. Максимов
️️️️
Я. Демченко
ГОЛ! 5:0!
К. Симонов
81'
Замена
А. Горяинов
️️️️
Р. Ткачев
76'
68'
Замена
С. Самедов
️️️️
М. Борисов
67'
Замена
Д. Ошевнев
️️️️
И. Морозов
Желтая карточка
М. Мезга
64'
Замена
Р. Плаксин
️️️️
М. Мезга
63'
Замена
П. Саласин
️️️️
И. Васин
60'
Замена
А. Меркулов
️️️️
Н. Паткович
60'
ГОЛ! 4:0!
И. Васин
59'
Желтая карточка
И. Васин
54'
Замена
А. Уваров
️️️️
А. Беляев
54'
46'
Замена
А. Ремезов
️️️️
А. Сорокин
46'
Замена
Ф. Бодров
️️️️
Д. Базыгин
46'
Замена
А. Грищенко
️️️️
И. Табаков
46'
Замена
С. Политов
️️️️
М. Уразаев
ГОЛ! 3:0!
Ш. Чихрадзе
45'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сеник
44'
30'
Желтая карточка
Д. Черкасов
Желтая карточка
К. Симонов
26'
Желтая карточка
Ш. Чихрадзе
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Беляев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел (мол)
79
Артем Шестопалов
ВР
22
Роман Ткачев
ЛЗ
25
Александр Беляев
ЦЗ
97
Роман Сизинцев
ЦЗ
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
61
Мартин Мезга
ЦП
94
Михаил Свирин
ЦП
96
Денис Сеник
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
66
Никита Паткович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ребко
Кр. Советов (мол)
71
Михаил Недоспасов
ВР
53
Ярослав Демченко
ЦЗ
88
Максим Борисов
ОП
93
Максим Уразаев
ЦП
48
Илья Табаков
ЦП
49
Владислав Рябцев
ЦП
79
Артём Сорокин
ЦП
91
Иван Морозов
АП
67
Денис Базыгин
АП
83
Дмитрий Черкасов
АП
21
Егор Борисов
ПВ
Факел (мол)
62
Владислав Калиничев
ВР
16
Игорь Кочетов
ВР
80
Денис Черноморец
ЦЗ
2
Иван Стариков
ЦЗ
95
Артем Горяинов
ЦЗ
57
Андрей Меркулов
ЛВ
70
Артем Попов
ЦП
26
Руслан Плаксин
ЦП
91
Андрей Уваров
ПВ
76
Петр Саласин
ЦФ
40
Даниил Васильченко
ЦФ
Кр. Советов (мол)
99
Евгений Осипов
ВР
86
Самид Самедов
ЛЗ
92
Дамир Максимов
ПЗ
85
Андрей Ремезов
ЦП
87
Петр Масюк
ЦП
54
Денис Ошевнев
АП
62
Артем Грищенко
ПВ
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
97
Филипп Бодров
ЦФ
84
Станислав Политов
ЦФ
4-5-1
79
Шестопалов
22
Ткачев
97
Сизинцев
24
Чихрадзе
25
Беляев
94
Свирин
96
Сеник
18
Симонов
9
Васин
61
Мезга
66
Паткович
1-1-4-3-1
71
Недоспасов
53
Демченко
88
Борисов
48
Табаков
49
Рябцев
79
Сорокин
93
Уразаев
21
Борисов
83
Черкасов
67
Базыгин
91
Морозов
9
Васин
76
Саласин
76
Саласин
9
Васин
22
Ткачев
95
Горяинов
95
Горяинов
22
Ткачев
61
Мезга
26
Плаксин
26
Плаксин
61
Мезга
66
Паткович
57
Меркулов
57
Меркулов
66
Паткович
25
Беляев
91
Уваров
91
Уваров
25
Беляев
88
Борисов
86
Самедов
86
Самедов
88
Борисов
53
Демченко
92
Максимов
92
Максимов
53
Демченко
79
Сорокин
85
Ремезов
85
Ремезов
79
Сорокин
91
Морозов
54
Ошевнев
54
Ошевнев
91
Морозов
48
Табаков
62
Грищенко
62
Грищенко
48
Табаков
67
Базыгин
97
Бодров
97
Бодров
67
Базыгин
93
Уразаев
84
Политов
84
Политов
93
Уразаев
Остались в запасе
Факел (мол)
Кр. Советов (мол)
62
Владислав Калиничев
ВР
16
Игорь Кочетов
ВР
80
Денис Черноморец
ЦЗ
2
Иван Стариков
ЦЗ
70
Артем Попов
ЦП
40
Даниил Васильченко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ребко
99
Евгений Осипов
ВР
87
Петр Масюк
ЦП
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
Остались в запасе
62
Владислав Калиничев
ВР
16
Игорь Кочетов
ВР
80
Денис Черноморец
ЦЗ
2
Иван Стариков
ЦЗ
70
Артем Попов
ЦП
40
Даниил Васильченко
ЦФ
Остались в запасе
99
Евгений Осипов
ВР
87
Петр Масюк
ЦП
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ребко
Статистика матча Факел (мол) - Кр. Советов (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Родина (мол)
5 : 1
16.10.2026
Факел (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
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