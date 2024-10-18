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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Факел (мол)
Кр. Советов (мол) - Факел (мол): обзор матча 18 октября 2024
Кр. Советов (мол)
18.10.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 7 тур
0 : 6
Завершен
Факел (мол)
8'
А. Беляев
37'
И. Васин
50'
И. Васин
63'
Н. Паткович
76'
Р. Плаксин
90'
П. Саласин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кр. Советов (мол) - Факел (мол)
90'
ГОЛ! 0:6!
П. Саласин
Пас отдал
А. Попов
83'
Желтая карточка
Д. Черноморец
81'
Замена
Д. Васильченко
️️️️
М. Свирин
81'
Замена
А. Попов
️️️️
М. Мезга
Желтая карточка
Ф. Бодров
80'
Замена
М. Уразаев
️️️️
А. Грищенко
79'
Замена
С. Самедов
️️️️
Д. Базыгин
79'
76'
ГОЛ! 0:5!
Р. Плаксин
Пас отдал
П. Саласин
72'
Замена
Д. Черноморец
️️️️
К. Симонов
72'
Замена
П. Саласин
️️️️
И. Васин
69'
Замена
А. Уваров
️️️️
Н. Паткович
69'
Замена
Р. Плаксин
️️️️
Д. Сеник
69'
Замена
А. Меркулов
️️️️
А. Беляев
63'
ГОЛ! 0:4!
Н. Паткович
Пас отдал
К. Симонов
Замена
Д. Ошевнев
️️️️
И. Морозов
61'
Замена
С. Политов
️️️️
Д. Максимов
59'
50'
ГОЛ! 0:3!
И. Васин
Пас отдал
К. Симонов
Замена
И. Табаков
️️️️
А. Сорокин
46'
Замена
Д. Маликов
️️️️
Е. Борисов
46'
Замена
Ф. Бодров
️️️️
М. Борисов
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
И. Васин
Пас отдал
Д. Сеник
Желтая карточка
Д. Базыгин
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Беляев
Пас отдал
Д. Сеник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
71
Михаил Недоспасов
ВР
75
Дмитрий Филиппов
ЦЗ
92
Дамир Максимов
ПЗ
88
Максим Борисов
ОП
49
Владислав Рябцев
ЦП
79
Артём Сорокин
ЦП
83
Дмитрий Черкасов
АП
67
Денис Базыгин
АП
91
Иван Морозов
АП
62
Артем Грищенко
ПВ
21
Егор Борисов
ПВ
Факел (мол)
62
Владислав Калиничев
ВР
22
Роман Ткачев
ЛЗ
25
Александр Беляев
ЦЗ
97
Роман Сизинцев
ЦЗ
96
Денис Сеник
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
94
Михаил Свирин
ЦП
61
Мартин Мезга
ЦП
95
Артем Горяинов
ЦП
66
Никита Паткович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ребко
Кр. Советов (мол)
99
Евгений Осипов
ВР
57
Илья Арзютов
ВР
86
Самид Самедов
ЛЗ
87
Петр Масюк
ЦП
48
Илья Табаков
ЦП
93
Максим Уразаев
ЦП
85
Андрей Ремезов
ЦП
54
Денис Ошевнев
АП
97
Филипп Бодров
ЦФ
84
Станислав Политов
ЦФ
88
Лева Назарян
ЦФ
78
Денис Маликов
ЦФ
Факел (мол)
79
Артем Шестопалов
ВР
80
Денис Черноморец
ЦЗ
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
57
Андрей Меркулов
ЛВ
70
Артем Попов
ЦП
26
Руслан Плаксин
ЦП
91
Андрей Уваров
ПВ
40
Даниил Васильченко
ЦФ
76
Петр Саласин
ЦФ
2-1-2-3-2
71
Недоспасов
75
Филиппов
92
Максимов
88
Борисов
49
Рябцев
79
Сорокин
67
Базыгин
91
Морозов
21
Борисов
83
Черкасов
62
Грищенко
3-5-1-1
62
Калиничев
25
Беляев
97
Сизинцев
22
Ткачев
9
Васин
94
Свирин
61
Мезга
95
Горяинов
18
Симонов
96
Сеник
66
Паткович
88
Борисов
97
Бодров
97
Бодров
88
Борисов
92
Максимов
84
Политов
84
Политов
92
Максимов
21
Борисов
78
Маликов
78
Маликов
21
Борисов
91
Морозов
54
Ошевнев
54
Ошевнев
91
Морозов
79
Сорокин
48
Табаков
48
Табаков
79
Сорокин
67
Базыгин
86
Самедов
86
Самедов
67
Базыгин
62
Грищенко
93
Уразаев
93
Уразаев
62
Грищенко
18
Симонов
80
Черноморец
80
Черноморец
18
Симонов
61
Мезга
70
Попов
70
Попов
61
Мезга
96
Сеник
26
Плаксин
26
Плаксин
96
Сеник
94
Свирин
40
Васильченко
40
Васильченко
94
Свирин
25
Беляев
57
Меркулов
57
Меркулов
25
Беляев
66
Паткович
91
Уваров
91
Уваров
66
Паткович
9
Васин
76
Саласин
76
Саласин
9
Васин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Факел (мол)
88
Лева Назарян
ЦФ
87
Петр Масюк
ЦП
99
Евгений Осипов
ВР
57
Илья Арзютов
ВР
85
Андрей Ремезов
ЦП
79
Артем Шестопалов
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Ребко
Остались в запасе
88
Лева Назарян
ЦФ
87
Петр Масюк
ЦП
99
Евгений Осипов
ВР
57
Илья Арзютов
ВР
85
Андрей Ремезов
ЦП
Остались в запасе
79
Артем Шестопалов
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Ребко
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Факел (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Родина (мол)
5 : 1
16.10.2026
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