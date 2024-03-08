Денис Базыгин - статистика
#67 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Базыгин
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 2006 (17 лет)
|Имя
|Денис
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Базыгин
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|53' - 90'
|Кр. Советов (мол)
|0:7
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 59'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|3:0
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 70'
|Сочи (мол)
|2:0
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 76'
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|53' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:7
|Локомотив (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -59'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|12.04.2024
|1' -70'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.04.2024
|1' -76'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2024
|1' -58'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|15.03.2024
|1' -78'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|8'
|08.03.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)