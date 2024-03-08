Иван Бреславцев - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Бреславцев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Иван
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Бреславцев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|74' - 90'
|Зенит (мол)
|3:1
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 71'
|Пари НН (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол)
|1:2
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|67' - 90'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|74' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|1' -71'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|67' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.03.2024
|1' -46'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|08.03.2024
|1' -88'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)